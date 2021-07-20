Евертон підписав Беговіча
20 липня 22:00 - Читать на русском
Боснійський воротар Асмір Беговіч приєднався до табору "ірисок".
34-річний голкіпер Асмір Беговіч залишив свій підпис на контракті з Евертоном, повідомляє офіційний сайт клубу.
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Угода про співпрацю з боснійцем розрахована на рік, з можливістю пролонгації ще на сезон. Останнім клубом Асміра був Борнмут, де він провів у минулому сезоні Чемпіоншипа 47 матчів, в яких пропустив стільки ж голів.
Нагадаємо, Беговіч є голкіпером збірної Боснії та Герцоговини, яка змагається з Україною у кваліфікації до ЧС-2022.
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