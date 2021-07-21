Представители английского и испанского клубов согласовали бартерный трансфер и работают над документальной частью сделки.

Обмен Ламела-Хиль согласован, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

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Аргентинский хавбек "шпор" и молодой нападающий нервионцев окажутся в новых клубах на постоянной основе. Хиль подпишет с Тоттенхэмом 5-летний контракт. Ламела стал лишь частью сделки. Дополнительно лондонцы заплатят еще 25 млн евро.

К слову, прошлый сезон Брайан Хиль провел в Эйбаре на правах аренды. В его активе 30 матчей во всех турнирах (4 гола, 4 ассиста). В свою очередь Эрик Ламела сыграл 35 поединков (4 мяча, 1 результативная передача).

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