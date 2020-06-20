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Тоттенхем і Арсенал позмагаються за таланта лідера Чемпіоншипу

09:32 - Читать на русском
Тоттенхем і Арсенал позмагаються за таланта лідера Чемпіоншипу
Натан Фергюсон / ФК Вест Бромвіч

Оборонець Вест Бромвіча Натан Фергюсон потрапив до сфери зацікавлень двох лондонських грандів – Тоттенхема та Арсенала.

"Шпори" та "каноніри" активно стежать за 19-річним центрбеком, повідомляє Birmingham Mail.

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Фергюсон вразив своєю грою у рамках цьогорічної кампанії та готується піти на підвищення. У найближче трансферне вікно юніор може опинитися в Тоттенхемі або в Арсеналі. Влітку Фергюсон стане вільним агентом, тому новий клуб оборонця виплатить Вест Бромвічу лише символічну плату за виховання гравця.

У нинішньому сезоні Натан Фергюсон провів 21 матч у Чемпіоншипі, в яких забив 1 м'яч та оформив 1 асист.

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