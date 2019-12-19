Тоттенхем хоче продати права на назву свого грандіозного стадіону за 375 мільйонів фунтів

Лондонський клуб планує поповнити свою казну солідною сумою, продавши назву новозбудованої арени на 15 років.

Президент Тоттенхема Даніель Леві встановив космічні 25 мільйонів фунтів на рік за права на назву стадіону. "Шпори" планують укласти угоду на 15 років і заробити таким чином 375 млн, повідомляє The Telegraph.

Однак поки що покупця знайти не вдається. Фінансові вимоги Леві – рекордні в англійському футболі. Наразі найдорожче права на назву свого стадіону продає Манчестер Сіті. Etihad платить їм 21,9 мільйона фунтів річних.

Тоттенхем заборонив своїм фанатам вболівати стоячи, компенсуючи це "магічним" розливом пива – безпрецедентний випадок

Нова арена Тоттенхема, на яку команда переїхала навесні, дійсно вражає якістю та масштабом. На неї було витрачено близько мільярда фунтів. Втім, експерти запевняють, що реальна вартість прав на назву цього стадіону становить 17,5 млн фунтів на рік. Даніель Леві поки що відмовляється йти на поступки.