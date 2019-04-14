Тоттенхем заборонив своїм фанатам вболівати стоячи, компенсуючи це "магічним" розливом пива – безпрецедентний випадок

На фото фанати Тоттенхема, які ще не знають, що порушують правила поведінки на стадіоні / Фото Sky Sports

Не встигли вболівальники Тоттенхема натішитись новою ареною, як вже настав час обурюватись.

"Шпори" відсвяткували відкриття нового стадіону (Тоттенхем Стедіум) перемогою над Крістал Пелас (2:0) в рамках 31-го туру АПЛ, а потім продовжили переможну традицію і в рамках чвертьфінального матчу Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті (1:0).

Вболівальникам здавалось, що для лондонського клубу настала світла смуга: новий стадіон, перемоги в АПЛ, звитяга у ЛЧ над принциповим суперником, але розслаблятись було трохи зарано.

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Перед поєдинком проти Хаддерсфілда (4:0) фанати "шпор" отримали листи від адміністрації клубу із заявою, про заборону вболівання стоячи на території Тоттенхем Стедіум, повідомляє London Evening Standard.

"Важливо, щоб усі глядачі могли бачити матч і насолоджуватися ним. Ми розуміємо, що під час ключових епізодів вболівальники можуть підхоплюватися зі своїх місць. Проте, постійно або протягом тривалих періодів перебувати на ногах неприйнятно. Також не допускається ігнорування прохань стюардів сісти на своє місце", – йдеться в заяві клубу.

Повідомляється, що деякі прихильники Тоттенхема вже покарані за порушення цього правила, і не зможуть наживо підтримати своїх улюбленців у найближчих матчах. Реакція вболівальників на таке нововведення була однозначною.

"Шпори банять фанатів за уболівання стоячи. Давайте зробимо найбільшу трибуну для кращої атмосфери, але на ній не можна буде стояти. Клуб просто хоче привести туристів на стадіон. Вони ніхто без своїх уболівальників", – висловився один із поціновувачів вболівання стоячи. Подібної риторики притримуються й інші обурені фанати.

Spurs already banning fans for persistent standing at their new ground. Lets build the biggest single tier stand for atmosphere but you can’t stand...

Clubs just want corporate and tourists now.

A club is fuck all without its fans. — BM (@RMjnr) 12 квітня 2019 р. "Добре, що я вболіваю за Дарлінгтон", – потролив "шпор" один із англійських фанатів під новиною про нові правила Тоттенхем Стедіум. Glad I'm a #Darlo fan. #terraces #AgainstModernFootball pic.twitter.com/VZ8lFsK7om — Jamie Mash (@jamiemmash) 12 квітня 2019 р. Бонус Більшість вболівальників не уявляють собі перегляд футбольного матчу без кухля холодного пива (на матчах УПЛ можна "смакувати" лише безалкогольне), і адміністрація стадіону Тоттенхема вирішила підійти до цього питання з креативом. Працівники арени встановили спеціальні пристрої, де пінний напій наповнює пластиковий кухоль з дна. Важко сказати, чи це "ноу-хау" змінить думку фанатів про "сидяче" вболівання, але виглядає – дуже ефектно. Half-time at Tottenham's new stadium—you know what that means ? pic.twitter.com/rlgVorOyjI — B/R Football (@brfootball) 3 квітня 2019 р.

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