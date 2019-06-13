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Тоттенхем готує трансфер лідера Ліона Ндомбеле

18:04 245 Читать на русском
Тоттенхем готує трансфер лідера Ліона Ндомбеле
Танге Ндомбеле / Reuters

Лондонський клуб планує серйозне підсилення у літнє трансферне вікно.

Тоттенхем націлений на підписання півзахисника Ліона Танге Ндомбеле, інформує Sky Sports.

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Клуби вже розпочали переговори щодо французького хавбека. "Ткачі" не палають бажанням відпускати свого лідера, але серйозна фінансова пропозиція може змінити ситуацію. Раніше вони вже продали захисника Ферлана Менді в Реал за 48 мільйонів євро.

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У чемпіонаті Франції сезону 2018/19 22-річний Ндомбеле провів 34 матчі. Він забив 1 гол і зробив 7 гольових передач.

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Трансфери Тоттенхем Тоттенхем Ліон Ліон Англія Танге Ндомбеле Танге Ндомбеле
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