Тоттенхем готує трансфер лідера Ліона Ндомбеле

Лондонський клуб планує серйозне підсилення у літнє трансферне вікно.

Тоттенхем націлений на підписання півзахисника Ліона Танге Ндомбеле, інформує Sky Sports.

Манчестер Юнайтед хоче підписати Дайєра

Клуби вже розпочали переговори щодо французького хавбека. "Ткачі" не палають бажанням відпускати свого лідера, але серйозна фінансова пропозиція може змінити ситуацію. Раніше вони вже продали захисника Ферлана Менді в Реал за 48 мільйонів євро.

Еріксен близький до підписання нового контракту з Тоттенхемом – на нього полював Реал

У чемпіонаті Франції сезону 2018/19 22-річний Ндомбеле провів 34 матчі. Він забив 1 гол і зробив 7 гольових передач.