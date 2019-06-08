Манчестер Юнайтед хоче підписати Дайєра

"Червоні дияволи" проявляють інтерес до хавбека Тоттенхема Еріка Дайєра.

Англійський півзахисник може змінити клуб у це міжсезоння, інформує The Times.

Манчестер Юнайтед оголосив про трансфер Деніела Джеймса

Головним претендентом на Дайєра вважається Манчестер Юнайтед. Манкуніанці планують підписати гравця збірної Англії для заміни серба Неманьї Матіча, якому скоро виповниться 31 рік. Раніше з'явилась інформація, що Дайєр хоче покинути "шпор" вже цього літа.

У 20-ти матчах АПЛ сезону 2018/19 англієць відзначився трьома голами.

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