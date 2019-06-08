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Манчестер Юнайтед хоче підписати Дайєра

20:21 235 Читать на русском
Манчестер Юнайтед хоче підписати Дайєра
Ерік Дайєр / Reuters

"Червоні дияволи" проявляють інтерес до хавбека Тоттенхема Еріка Дайєра.

Англійський півзахисник може змінити клуб у це міжсезоння, інформує The Times.

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Головним претендентом на Дайєра вважається Манчестер Юнайтед. Манкуніанці планують підписати гравця збірної Англії для заміни серба Неманьї Матіча, якому скоро виповниться 31 рік. Раніше з'явилась інформація, що Дайєр хоче покинути "шпор" вже цього літа.

У 20-ти матчах АПЛ сезону 2018/19 англієць відзначився трьома голами.

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