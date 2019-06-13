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Тоттенхэм готовит трансфер лидера Лиона Ндомбеле

18:04 38 Читати українською
Тоттенхэм готовит трансфер лидера Лиона Ндомбеле
Танге Ндомбеле / Reuters

Лондонский клуб планирует серьезное усиление в летнее трансферное окно.

Тоттенхэм нацелен на подписание полузащитника Лиона Танге Ндомбеле, информирует Sky Sports.

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Клубы уже начали переговоры по французского хавбека. "Ткачи" не горят желанием отпускать своего лидера, но серьезное финансовое предложение может изменить ситуацию. Ранее они продали защитника Ферлана Менди в Реал за 48 млн евро.

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В чемпионате Франции сезона 2018/19 22-летний Ндомбеле провел 34 матча. Он забил 1 гол и сделал 7 голевых передач.

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Трансферы Тоттенхэм Тоттенхэм Лион Лион Англия Танге Ндомбеле Танге Ндомбеле
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