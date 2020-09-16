Тоттенхем та Реал просунулись у перемовинах щодо переїзду Гарета Бейла до Лондона, повідомляє Marca.

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Сторони обговорюють саме оренду 31-річного гравця. Головною перепоною у переході валлійця була його зарплата, яка зараз становить "чистими" близько 350 тисяч євро, але "шпори" погодились виплачувати цю суму. Реал залишить за собою обов'язок виплачувати бонуси згідно контракту Гарета.

Нагадаємо, вінгер вже має досвід виступів за Тоттенхем (2007-2013 роки). У минулому сезоні Ла Ліги Гарет провів 16 матчів, в яких відзначився двома голами та здійснив стільки ж асистів.

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