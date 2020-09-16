"Зараз я б не хотів обговорювати Бейла, але колись я намагався його підписати в Реал. Щоправда, за мого перебування в Мадриді цей трансфер був неможливим.

Агент Бейла підтвердив бажання опальної зірки Реала повернутися в Тоттенхем

Зрештою, президент Реала довірився моїм відчуттям і запросив Бейла в клуб, коли мене вже там не було. Немає жодного секрету в тому, що я захоплююся цим гравцем. Гарет також знає про це", – наводить слова Моурінью Sky Sports.

Джерело додає, що тренер Тоттенхема вже встиг особисто поговорити з Бейлом і пообіцяв йому ключову роль, якщо 31-річний вінгер погодиться повернутися в Лондон.

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