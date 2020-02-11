Моурінью прагне підписати в Тоттенхем майбутнього суперника Шахтаря

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Барселона офіційно втратила Дембеле на півроку – шлях до нового трансферу відкритий
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"Форвард повинен забивати": Marca вважає, що Альбасете страждає через Зозулю – найдорожчого гравця командиІспанія — 18:00 4660
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