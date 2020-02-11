Моурінью прагне підписати в Тоттенхем майбутнього суперника Шахтаря

Лондонський Тоттенхем наступного літа планує активно шукати нового центрального захисника.

Головний тренер "шпор" Жозе Моуріньо дуже хоче, щоб ним став 22-річний гравець Бенфіки Рубен Діаш, повідомляє Daily Express.

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Зазначається, що португалець перебуває в хороших відносинах з агентом лідера лісабонців Жорже Мендешем, що може істотно полегшити трансфер.

Додамо, що за майбутнім суперником Шахтаря в Лізі Європи полюють багато клубів. Раніше конкретний інтерес до нього приписували Манчестер Сіті. У нинішньому сезоні Рубен провів 28 матчів у складі Бенфіки.

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