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Моурінью прагне підписати в Тоттенхем майбутнього суперника Шахтаря

21:16 131 Читать на русском
Моурінью прагне підписати в Тоттенхем майбутнього суперника Шахтаря
Рубен Діаш / фото із відкритих джерел

Лондонський Тоттенхем наступного літа планує активно шукати нового центрального захисника.

Головний тренер "шпор" Жозе Моуріньо дуже хоче, щоб ним став 22-річний гравець Бенфіки Рубен Діаш, повідомляє Daily Express.

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Зазначається, що португалець перебуває в хороших відносинах з агентом лідера лісабонців Жорже Мендешем, що може істотно полегшити трансфер.

Додамо, що за майбутнім суперником Шахтаря в Лізі Європи полюють багато клубів. Раніше конкретний інтерес до нього приписували Манчестер Сіті. У нинішньому сезоні Рубен провів 28 матчів у складі Бенфіки.

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Теги
Тоттенхем Тоттенхем Бенфіка Бенфіка Англія Жозе Моурінью Жозе Моурінью Рубен Діаш Рубен Діаш
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