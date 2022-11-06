Ліверпуль здолав Тоттенхем у 15-му турі АПЛ. Дивіться відео голів і огляд поєдинку на "Футбол 24".

Долю матчу вирішили два голи Мохамеда Салаха у першому таймі. На 11-й хвилині підопічні Клоппа розіграли класну атаку, яка завершилася пасом Дарвіна на єгипетського форварда і влучним ударом останнього у кут воріт Льоріса.

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Незадовго до перерви Салах оформив дубль після помилки захисника. Нападник підсік м'яч над Льорісом і зміцнив перевагу Ліверпуля. Тоттенхем відповів лише одним голом, автором якого став Харрі Кейн. Нападник збірної Англії влучно пробив у кут воріт, але цей гол став останнім у грі.

1:2 – Ліверпуль вперше за 3 тури АПЛ не програв. Команда Клоппа набрала 19 очок і вийшла на 8 місце. Тоттенхем опустився на 4 рядок (26 балів).