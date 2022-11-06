Ливерпуль одолел Тоттенхэм в 15-м туре АПЛ. Смотрите видео голов и обзор поединка на "Футбол 24".

Судьбу матча решили два гола Мохамеда Салаха в первом тайме. На 11-й минуте подопечные Клоппа разыграли классную атаку, которая завершилась пасом Дарвина на египетского форварда и точным ударом последнего в угол ворот Льориса.

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Незадолго до перерыва Салах оформил дубль после ошибки защитника. Нападающий подсек мяч над Льорисом и укрепил преимущество Ливерпуля. Тоттенхэм ответил только одним голом, автором которого стал Харри Кейн. Нападающий сборной Англии точно пробил в угол ворот, но этот гол стал последним в игре.

1:2 – Ливерпуль впервые за 3 тура АПЛ не проиграл. Команда Клоппа набрала 19 очков и вышла на 8 место. Тоттенхэм опустился на 4 строчку (26 баллов).