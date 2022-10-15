У суботу, 15 жовтня, Тоттенхем прийматиме Евертон. Господарі налаштовані продовжити домашню переможну серію, а команда Віталія Миколенка прагнутиме реабілітуватися перед вболівальниками після першої за сім останніх турів поразки.

Трансляція

Матч, який розпочнеться о 19:30 за київським часом, дивіться на setantasports.com. Коментуватиме його Віталій Волочай.

Орієнтовні склади

Тоттенхем: Льоріс – Ромеро, Дайєр, Девіс – Догерті, Бентанкур, Хьойберг, Сессеньон – Рішарлісон, Кейн, Сон.

Евертон: Пікфорд – Коулмен, Коуді, Тарковскі, Миколенко – Онана, Гуйє, Івобі – Макнілл, Мопе, Грей.

Арбітри

Головний рефері – Пол Тірні, асистенти: Константин Хадзідакіс та Харрі Леннард, четвертий рефері – Стюарт Аттвелл, судді VAR: Андре Маррінер, Марк Скоулз.

Поточна форма

У минулому турі Евертон перервав успішну серію з шести матчів без поразок. Недільний поєдинок проти Манчестер Юнайтед теж розпочався вдало – вже на 5-й хвилині відзначився Алекс Івобі. Проте ще до перерви МЮ забив двічі. У другому таймі рахунок не змінився – як наслідок, поразка 1:2.

Івобі забиває у ворота МЮ

Команда Френка Лампарда тільки розпочала підйом і вийшла з піке після двох стартових поразок, утім знову може потрапити у невдалу смугу. Протягом наступного тижня Евертон зіграє на виїзді не лише з Тоттенхемом, а й з Ньюкаслом. "Іриски" мають тримати удар.

У середу Тоттенхем здобув важку перемогу над Айнтрахтом у Лізі чемпіонів (3:2). Як наслідок, після чотирьох турів у доволі рівній групі "шпори" лідирують. Непогано йдуть справи у них і в АПЛ, де Тоттенхем йде третім. Єдиної поразки у сезоні лондонці зазнали у позаминулому турі від Арсенала (1:3). Натомість минулої суботи вони мінімально обіграли Брайтон (1:0).

Звертає на себе увагу і вдала серія Тоттенхема у рідних стінах – шість перемог у шести матчах цього сезону. У чотирьох останніх поєдинках АПЛ забиває Харрі Кейн, який йде на другій сходинці у гонці бомбардирів ліги.

Кейн проти захисника Айнтрахта Хасебе

Історія протистоянь

У березні Тоттенхем вдома знищив суперника з рахунком 5:0. А у поєдинку першого кола на "Ґудісон Парк" команди голів не забивали.

Востаннє Евертон перемагав лондонців в рамках Прем'єр-ліги ще у вересні 2020-го (1:0). До цього "іриски" не могли обіграти Тоттенхем аж 15 матчів поспіль!

Кадрова ситуація

У лазареті Евертона без особливих змін. Все ще не можуть допомогти команді Андрос Таунсенд, Бен Годфрі та Нейтон Паттерсон. Водночас незабаром очікується повернення Єррі Міни. Через перебір жовтих карток суботню зустріч пропустить Ентоні Гордон.

Гордон отримує фатальне попередження у попередньому турі

На прес-конференції після матчу з Айнтрахтом Антоніо Конте зауважив, що проти Евертона, ймовірно, зможуть зіграти Лукас Моура та Деян Кулусевскі. Натомість невеликого ушкодження зазнав Рішарлісон, проте це не має завадити бразильцю бути доступним у суботу. Пропускатиме гру через дискваліфікацію Емерсон.