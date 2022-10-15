В субботу, 15 октября, Тоттенхэм примет Эвертон. Хозяева настроены продолжить домашнюю победную серию, а команда Виталия Миколенко будет стремиться реабилитироваться перед болельщиками после первого за семь последних туров поражения.

Трансляция

Матч, который начнется в 19:30 по Киеву, смотрите на setantasports.com. Комментировать его будет Виталий Волочай.

Ориентировочные составы

Тоттенхэм: Льорис – Ромеро, Дайер, Девис – Догерти, Бентанкур, Хейберг, Сессеньон – Ришарлисон, Кейн, Сон.

Эвертон: Пикфорд – Коулмен, Коуди, Тарковски, Мыколенко – Онана, Гуйе, Ивоби – Макнилл, Мопэ, Грэй.

Арбитры

Главный рефери – Пол Тирни, ассистенты: Константин Хадзидакис и Харри Леннард, четвертый рефери – Стюарт Аттвелл, судьи VAR: Андре Марринер, Марк Скоулз.

Текущая форма

В прошлом туре Эвертон прервал успешную серию из шести матчей без поражений. Воскресный поединок против Манчестер Юнайтед тоже начался удачно – уже на 5-й минуте отличился Алекс Ивоби. Однако еще до перерыва МЮ забил дважды. Во втором тайме счет не изменился – как следствие, поражение 1:2.

Ивоби забивает в ворота МЮ

Команда Фрэнка Лампарда только начала подъем и вышла из пике после двух стартовых поражений, однако снова может попасть в неудачную полосу. В течение следующей недели Эвертон сыграет на выезде не только с Тоттенхэмом, но и с Ньюкаслом. "Ириски" должны держать удар.

В среду Тоттенхэм одержал трудную победу над Айнтрахтом в Лиге чемпионов (3:2). Как следствие, после четырех туров в довольно ровной группе "шпоры" лидируют. Неплохо обстоят дела у них и в АПЛ, где Тоттенхэм идет третьим. Единственное поражение в сезоне лондонцы потерпели в позапрошлом туре от Арсенала (1:3). В минувшую субботу они минимально обыграли Брайтон (1:0).

Обращает на себя внимание и удачная серия Тоттенхэма в родных стенах – шесть побед в шести матчах этого сезона. В последних четырех поединках АПЛ забивает Харри Кейн, который идет на второй строчке в гонке бомбардиров лиги.

Кейн против защитника Айнтрахта Хасебе

История противостояний

В марте Тоттенхэм дома уничтожил соперника со счётом 5:0. А в поединке первого круга на "Гудисон Парк" команды голов не забивали.

В последний раз Эвертон побеждал лондонцев в рамках Премьер-лиги еще в сентябре 2020-го (1:0). До этого "ириски" не могли обыграть Тоттенхэм 15 матчей подряд!

Кадровая ситуация

В лазарете Эвертона без особых изменений. Все еще не могут помочь команде Андрос Таунсенд, Бен Годфри и Нейтон Паттерсон. В то же время в скором времени ожидается возвращение Йерри Мины. Из-за перебора желтых карточек субботнюю встречу пропустит Энтони Гордон.

Гордон получает роковое предупреждение в предыдущем туре

На пресс-конференции после матча с Айнтрахтом Антонио Конте заметил, что против Эвертона, вероятно, смогут сыграть Лукас Моура и Деян Кулусевски. Небольшое повреждение получил Ришарлисон, однако это не должно помешать бразильцу быть доступным в субботу. Пропустит игру из-за дисквалификации Эмерсон.