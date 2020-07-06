Тоттенхем втримав мінімальну перемогу над Евертоном завдяки автоголу Кіна

Завершальний поєдинок 33-го туру АПЛ між Тоттенхемом і Евертоном завершився мінімальною поразкою "ірисок".

Тоттенхем і Евертон перед очною зустріччю в Лондоні йшли на 10-й та 11-й позиціях відповідно, що не могло задовільнити обох тренерів. Попри важливість поєдинку, моментів у першому таймі практично й не виникало – команди просто розмінялися трьома неточними пострілами з дальніх і середніх дистанцій. Не дивно, що по такій грі рахунок було відкрито завдяки автоголу – це Ло Чельсо прийняв м'яч у штрафному й пробив з рикошетом від Майкла Кіна. Взяття воріт зарахували саме на захисника, 1:0. Вже під саме перерву зрівняти міг Рішарлісон, однак його удар з правого краю карного майданчика пролетів повз дальню стійку.

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Нічого цікавішого в першому таймі "шпори" та "іриски" не створили. Ну, хіба що сутичка між Соном і Льорісом після свистка на перерву вразила, але на другий тайм обидва вийшли, потиснувши один одному руки. Тоттенхем після цього явно заволодів ініціативою, хоча значної кількості моментів до 80-х хвилин не виникало – виділявся тільки Сон Хин Мін, який пробивав з обох половин штрафного, змусивши Пікфорда вступити в гру.

Також кореєць разом з Вінксом та Девісом стріляв з дистанції – повз ворота. У Евертона ж був лише непоганий удар Кальверта-Льїна п'яткою на 81-й хвилині, який не став проблемою для Льоріса. "Іриски" могли відігратися в ендшпілі зустрічі зусиллями Гордона та Мойзе Кіна, однак постріл першого з лінії штрафного пройшов вище воріт, а другий з тієї ж точки спрямував м'яч в руки голкіперу. Зрештою, фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу "шпор".

Таким чином, Тоттенхем набрав 48 очок і піднявся на восьму позицію в АПЛ, наблизившись до сьомого Арсенала на відстань одного залікового балу. Евертон, маючи в активі 44 пункти, залишився одинадцятим.

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