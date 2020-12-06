Тоттенхем приймає Арсенал в 11-му турі Прем'єр-ліги. Стартові склади та онлайн-відеотрансляція гри – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Тоттенхем – Арсенал стартує о 18:30 за Києвом. Онлайн-відеотрансляцію дербі Північного Лондона можна переглянути на телеканалі Setanta Sports, а також у цій новині на "Футбол 24".

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Команди у поточному чемпіонаті Англії демонструють різні результати. Тоттенхем у випадку перемоги знову очолить турнірну таблицю Прем'єр-ліги, а нічия дозволить команді Жозе Моурінью зрівнятися за очками з Челсі, який після 3-х очок у матчі з Лідсом захопив лідерство. А от у Арсенала значно гірші справи – лише 13 пунктів у 10-ти турах та 15 позиція чемпіонату.

Тоттенхем – Арсенал: онлайн-відеотрансляція матчу АПЛ:

Тоттенхем – Арсенал: стартові склади на матч АПЛ:

Тоттенхем:

Арсенал: