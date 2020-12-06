Тоттенхэм принимает Арсенал в 11-м туре Премьер-лиги. Стартовые составы и онлайн-видеотрансляция игры – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Тоттенхэм – Арсенал стартует в 18:30 по Киеву. Онлайн-видеотрансляцию дерби Северного Лондона можно посмотреть на телеканале Setanta Sports, а также в этой новости на "Футбол 24".

Золоті 80-ті: Марадона, мафія, тренер лідера збірної України, яким ви його ніколи не бачили, і ще 27 фото "старої школи"

Команды в текущем чемпионате Англии демонстрируют разные результаты. Тоттенхэм в случае победы вновь возглавит турнирную таблицу Премьер-лиги, а ничья позволит команде Жозе Моуринью сравняться по очкам с Челси, который после 3-х очков в матче с Лидсом захватил лидерство. А вот у Арсенала значительно хуже дела – только 13 пунктов в 10-ти турах и 15 позиция чемпионата.

Тоттенхэм – Арсенал: онлайн-видеотрансляция матча АПЛ:

Тоттенхэм – Арсенал: стартовые составы на матч АПЛ:

Тоттенхэм:

Арсенал: