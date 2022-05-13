Команда Антоніо Конте розбила "канонірів" і загострила боротьбу за путівку в Лігу чемпіонів. Дивіться відео голів і огляд матчу.

Битва претендентів на ЛЧ завершилася фіаско Арсенала. Харрі Кейн відкрив рахунок з пенальті в середині першого тайму. Він же подвоїв перевагу "шпор", замкнувши скидку Бентанкура. Другий гол Арсенал пропустив вже в меншості – Холдінг був вилучений з поля, отримавши дві жовті картки.

Тоттенхем розгромив Арсенал у дербі, закрутивши інтригу в битві за Лігу чемпіонів – принципових ворогів розділяє 1 очко

На старті другого тайму все стало зрозуміло. Сон Хин Мін довів рахунок до розгромного, поставивши крапку в матчі. Підопічні Мікеля Артети так і не зуміли забити бодай гол престижу.

3:0 – тріумф Тоттенхема, який підібрався до Арсенала на відстань одного очка. За два тури до фінішу АПЛ обидві команди визначають володаря останньої путівки в ЛЧ 2022/23. "Каноніри" зіграють з Ньюкаслом і Евертоном, Тоттенхем протистоятиме Бернлі та Норвічу.