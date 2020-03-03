Тотовицький зізнався, що відмовився від переходу в європейський клуб заради Десни

Півзахисник Десни Андрій Тотовицький розповів, чому вирішив перейти у чернігівський клуб.

"Всі знають, що я багато часу пропустив через тяжку, неприємну травму. Але з кожною грою я стаю все кращим. Думаю, наближаюся потихеньку до оптимальної форми.

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До того, як агент зателефонував із пропозицією перейти в чернігівський клуб, була можливість, наприклад, повернутися в Кортрейк. Але я хотів залишитися в Україні й отримати, нарешті, стабільну ігрову практику. Тому вдячний Десні, що тут повірили в мене й дали можливість грати. Приємно було, коли зателефонував особисто Олександр Рябоконь. Після такої зустрічі в клубі, гарного прийому я задоволений, що зробив правильний вибір.

Мені-то подобається бельгійський чемпіонат. Коли я там був, мені дуже подобалося там грати – немає такої силової боротьби, більше комбінаційного футболу. Але у мене дружина вагітна другою дитиною, тож наразі вирішив за краще для себе грати за команду на батьківщині, яка бореться за медалі й єврокубки, аніж їхати за кордон без таких амбітних турнірних завдань", – цитує Тотовицького SportArena.

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