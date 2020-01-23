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Тотовицький зізнався, чому його кар'єра в Шахтарі провалилась

22:35 624 Читать на русском
Тотовицький зізнався, чому його кар'єра в Шахтарі провалилась
Андрій Тотовицький / фото: ФК Десна

Півзахисник Десни Андрій Тотовицький розповів, чому вирішив покинути Шахтар.

"Вважаю, що в Шахтарі мене підвело здоров'я. З цієї причини я пропустив дуже багато часу, а повністю відновився тільки в кінці осінньої частини сезону.

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Зараз головним моїм бажанням було отримати повноцінний контракт. Я так і сказав своєму агенту. Радий, що вийшло. У мене немає ніякої образи на Шахтар. Я багато чому навчився у структурі такого сильного клубу і бажаю "гірникам" перемог, але тільки не в матчах з Десною.

З гравців першої команди Шахтаря прикладом для наслідування для мене є Максим Малишев. Він зараз проходить дуже складний шлях, переніс чотири операції. Мене чіпляє його сила духу. Дуже чекаю його одужання", – поділився Тотовицький в коментарі Команда №1.

Зазначимо, що Тотовицький належав Шахтарю з 2010 року, однак не мав стабільного місця в основній команді "гірників". 27-річний хавбек на правах оренди виступав за Зорю, бельгійський Кортрейк та Маріуполь. У сезоні 2019/20 він не зіграв жодного матчу за донецьку команду.

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Андрій Тотовицький Андрій Тотовицький Шахтар Шахтар Десна Десна Трансфери Шахтаря
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