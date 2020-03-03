Тотовицкий признался, что отказался от перехода в европейский клуб ради Десны

Полузащитник Десны Андрей Тотовицкий рассказал, почему решил перейти в черниговский клуб.

"Все знают, что я много времени пропустил из-за тяжелой, неприятной травму. Но с каждой игрой я становлюсь все лучше. Думаю, приближаюсь потихоньку к оптимальной форме.

Тотовицкий признался, почему его карьера в Шахтере провалилась

До того, как агент позвонил с предложением перейти в черниговский клуб, была возможность, например, вернуться в Кортрейк. Но я хотел остаться в Украине и получить, наконец-то, стабильную игровую практику. Поэтому благодарен Десне, что здесь поверили в меня и дали возможность играть. Приятно было, когда позвонил лично Александр Рябоконь. После такой встречи в клубе, хорошего приема я доволен, что сделал правильный выбор.

Мне-то нравится бельгийский чемпионат. Когда я там был, мне очень нравилось там играть – нет такой силовой борьбы, больше комбинационного футбола. Но у меня жена беременна вторым ребенком, поэтому пока предпочел для себя играть за команду на родине, которая борется за медали и еврокубки, чем ехать за границу без таких амбициозных турнирных задач", – цитирует Тотовицкого SportArena.

"У Динамо залишився тільки один гравець, який б’ється за емблему": Артем Федецький – про спільну біду наших грандів