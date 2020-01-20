toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ДИНАМО - НЕФТЧІ ЛІВЕРПУЛЬ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД

Тотовицький може перейти у Десну

18:05 454 Читать на русском
Тотовицький може перейти у Десну
Андрій Тотовицький / ФК Шахтар

Черговий гравець "помаранчево-чорних" перебуває у пошуках нового клубу.

Півзахисник донецького Шахтаря може продовжити свою кар’єру у Десні, повідомляє видання Sportаrena. Про підписання контракту з 26-річним футболістом буде оголошено найближчим часом.

Кривцов порівняв тренувальні навантаження Каштру та Фонсеки

До слова, гравець не полетів з основною командою Шахтаря на тренувальний збір до Туреччини і тренується за індивідуальною програмою.

Нагадаємо, Тотовицький розпочав професіональну кар’єру футболіста у 2010 році у Шахтарі, однак переважно поневірявся по орендах. 27-річний півзахисник встиг пограти за Маріуполь, Зорю та бельгійський Кортрейк. Авторитетний німецький портал Transfermarkt оцінює українця у 800 тисяч євро.

Із Шахтаря – на вихід: 8 гравців донецького клубу, яким потрібно терміново рятувати свою кар'єру

blog_ava
Шахтар вирушив на перший зимовий збір – Каштру не взяв із собою трьох українців
13:22
5491
Теги
Трансфери Трансфери Шахтаря Трансфери чемпіонату України Андрій Тотовицький Андрій Тотовицький Шахтар Шахтар Десна Десна
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
3
год
:
1
хв
Аталанта
21:45
СПАЛ
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук