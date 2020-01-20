Тотовицький може перейти у Десну

Черговий гравець "помаранчево-чорних" перебуває у пошуках нового клубу.

Півзахисник донецького Шахтаря може продовжити свою кар’єру у Десні, повідомляє видання Sportаrena. Про підписання контракту з 26-річним футболістом буде оголошено найближчим часом.

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До слова, гравець не полетів з основною командою Шахтаря на тренувальний збір до Туреччини і тренується за індивідуальною програмою.

Нагадаємо, Тотовицький розпочав професіональну кар’єру футболіста у 2010 році у Шахтарі, однак переважно поневірявся по орендах. 27-річний півзахисник встиг пограти за Маріуполь, Зорю та бельгійський Кортрейк. Авторитетний німецький портал Transfermarkt оцінює українця у 800 тисяч євро.

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