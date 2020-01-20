Тотовицкий может перейти в Десну

Очередной игрок "оранжево-черных" находится в поисках нового клуба.

Полузащитник донецкого Шахтера может продолжить свою карьеру в Десне, сообщает издание Sportаrena. О подписании контракта с 26-летним футболистом будет объявлено в ближайшее время.

Кривцов сравнил тренировочные нагрузки Каштру и Фонсеки

К слову, игрок не полетел с основной командой Шахтера на зимный сбор в Турцию и тренируется по индивидуальной программе.

Напомним, Тотовицкий начал профессиональную карьеру футболиста в 2010 году в Шахтере, однако преимущественно скитался по арендам. 27-летний полузащитник успел поиграть за Мариуполь, Зарю и бельгийский Кортрейк. Авторитетный немецкий портал Transfermarkt оценивает украинца в 800 тысяч евро.

Із Шахтаря – на вихід: 8 гравців донецького клубу, яким потрібно терміново рятувати свою кар'єру