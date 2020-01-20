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Тотовицкий может перейти в Десну

20 января 18:08 234 Читати українською
Тотовицкий может перейти в Десну
Андрей Тотовицкий / ФК Шахтер

Очередной игрок "оранжево-черных" находится в поисках нового клуба.

Полузащитник донецкого Шахтера может продолжить свою карьеру в Десне, сообщает издание Sportаrena. О подписании контракта с 26-летним футболистом будет объявлено в ближайшее время.

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К слову, игрок не полетел с основной командой Шахтера на зимный сбор в Турцию и тренируется по индивидуальной программе.

Напомним, Тотовицкий начал профессиональную карьеру футболиста в 2010 году в Шахтере, однако преимущественно скитался по арендам. 27-летний полузащитник успел поиграть за Мариуполь, Зарю и бельгийский Кортрейк. Авторитетный немецкий портал Transfermarkt оценивает украинца в 800 тысяч евро.

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