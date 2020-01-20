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Кривцов порівняв тренувальні навантаження Каштру та Фонсеки

16:31 405 Читать на русском
Кривцов порівняв тренувальні навантаження Каштру та Фонсеки
Сергій Кривцов / ФК Шахтар

Захисник донецького Шахтаря та збірної України Сергій Кривцов розповів про особливості підготовчого процесу до другої частини сезону.

"Важко сказати у кого навантаження більші. Із Луїшем Каштру ми поки що проходили лише літні збори. Думаю, у нього навантаження не менші, ніж були у Паулу. Зараз будуть зимові збори, подивимося й порівняємо.

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Приємно, що сучасні тренери не роблять ставку на велику кількість тестів і "фізуху". Основне навантаження йде через ігрові вправи й контрольні матчі", – цитує Кривцова прес-служба УАФ.

Нагадаємо, Сергій – вихованець запорізького футболу. Дорослу кар’єру футболіста розпочав у місцевому Металурзі у 2007 році, звідки через три роки перейшов у Шахтар. Авторитетний портал Transfermarkt оцінює 28-річного захисника у 5 млн євро.

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Теги
Шахтар Шахтар Сергій Кривцов Сергій Кривцов Паулу Фонсека Паулу Фонсека Зимові збори Луїш Каштру Луїш Каштру
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