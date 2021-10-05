"Потрапив в таку ситуацію з Шахтарем. На мене постійно розраховували, але я не грав за першу команду. Хоча Луческу до мене добре ставився, але я сам в себе не вірив. Така конкуренція була – Вілліан, Дуглас Коста, Мхітарян. Я просто не вірив, що можу бути сильнішим.

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Коли Руслан Маліновський йшов у Севастополь, то мене теж звали. Я погодився, але в Шахтарі сказали, що на мене розраховують. Були оренди, були варіанти, але Шахтар... Я вважаю, що навіть на 50% не реалізував себе.

Не мріяв я у 28 років грати в чемпіонаті України. Ще був варіант з Ференцварош, мені особисто Ребров дзвонив. Це тоді, коли Зубкова взяли. А Фонсека сказав, що не відпустить, а потім травма серйозна. У Маріуполь я принципово відмовився йти і перейшов у Десну. Колись був варіант зі Страсбуром французьким, і вони в той сезон (2018/19) Кубок взяли. Це доля така", – сказав Тотовицький у ефірі YouTube-каналу Трендець.

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