"Попал в такую ​​ситуацию с Шахтером. На меня постоянно рассчитывали, но я не играл за первую команду. Хотя Луческу ко мне хорошо относился, но я сам в себя не верил. Такая конкуренция была – Виллиан, Дуглас Коста, Мхитарян. Я просто не верил, что могу быть сильнее.

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Когда Руслан Малиновский шел в Севастополь, то меня тоже звали. Я согласился, но в Шахтере сказали, что на меня рассчитывают. Были аренды, были варианты, но Шахтер... Я считаю, что даже на 50% не реализовал себя.

Не мечтал я в 28 лет играть в чемпионате Украины. Еще был вариант с Ференцварошем, мне лично Ребров звонил. Это тогда, когда Зубкова взяли. А Фонсека сказал, что не отпустит, а потом травма серьезная. В Мариуполь я принципиально отказался идти и перешел в Десну. Когда-то был вариант со Страсбуром французским, и они в тот сезон (2018/19) Кубок взяли. Это судьба такая", – сказал Тотовицкий в эфире YouTube-каналу Трендець.

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