Екс-півзахисник Десни Андрій Тотовицький став гравцем Колоса, повідомляє "Футбол NEWS".

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За інформацією джерела, футболіст уже підписав контракт з клубом із Ковалівки. 28-річний гравець приєднався до нової команди у статусі вільного агента, оскільки чернігівці раніше вирішили не продовжувати співпрацю з Андрієм.

Нагадаємо, у поточному сезоні УПЛ Тотовицький провів 13 матчів, в яких відзначився трьома голами та здійснив стільки ж асистів. Transfermarkt оцінює гравця в 1 млн євро.

До слова, на зимову перерву Колос пішов на 8-й сходинці, набравши 24 очки.

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