Тотальне знищення "кнаппен" у відеоогляді матчу Шальке – РБ Лейпциг – 0:5

РБ Лейпциг принизив Шальке (5:0) у центральному матчі 23 туру Бундесліги. Дивіться відео голів та головних моментів зустрічі.

Команда Нагельсманна шокувала суперника дальнім пострілом Забітцера вже на першій хвилині. РБ Лейпциг зменшив швидкості, але після перерви від оборони Шальке залишилося мокре місце.

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Вернер і Хальстенберг оформили розгром в середині другого тайму, під завісу зустрічі все виглядало зовсім непристойно для "кнаппен". Анхеліньо відзначився дебютним голом за "биків", згодом екс-конкурента Зінченка підтримав Форсберг – 5:0.