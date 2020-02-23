toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Німеччина
ЛЕВАНТЕ - РЕАЛ МАДРИД ДИНАМО - ВОРСКЛА УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЛЕСТЕР СІТІ - МАНЧЕСТЕР СІТІ

Тотальне знищення "кнаппен" у відеоогляді матчу Шальке – РБ Лейпциг – 0:5

07:30 1028 Читать на русском
Тотальне знищення "кнаппен" у відеоогляді матчу Шальке – РБ Лейпциг – 0:5
Радість Тімо Вернера / Твіттер РБ Лейпциг

РБ Лейпциг принизив Шальке (5:0) у центральному матчі 23 туру Бундесліги. Дивіться відео голів та головних моментів зустрічі.

 
Марсель Забітцер 1’
Тімо Вернер 61’
Марсель Хальстенберґ 68’
Анхеліньо 81’
Еміль Форсберг 89’
1’ Марсель Забітцер
61’ Тімо Вернер
68’ Марсель Хальстенберґ
81’ Анхеліньо
89’ Еміль Форсберг

Команда Нагельсманна шокувала суперника дальнім пострілом Забітцера вже на першій хвилині. РБ Лейпциг зменшив швидкості, але після перерви від оборони Шальке залишилося мокре місце.

РБ Лейпциг знищив Шальке, Борусія Д здолала Вердер, Кельн розгромив Герту: 23-й тур Бундесліги, субота

Вернер і Хальстенберг оформили розгром в середині другого тайму, під завісу зустрічі все виглядало зовсім непристойно для "кнаппен". Анхеліньо відзначився дебютним голом за "биків", згодом екс-конкурента Зінченка підтримав Форсберг – 5:0.

blog_ava
Коронавірус спричинив переполох в Італії – розповсюдження хвороби почалося з футболіста-аматора
06:30
1144
Теги
Німеччина Відеоновини РБ Лейпциг РБ Лейпциг Шальке - РБ Лейпциг Шальке Шальке
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
4
год
:
35
хв
Дженоа
13:30
Лаціо
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук