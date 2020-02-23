Тотальне знищення "кнаппен" у відеоогляді матчу Шальке – РБ Лейпциг – 0:5

Англія — 22 лют 3852
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Манчестер Сіті здолав Лестер завдяки нефарту Агуеро, Зінченка витісняють, а Варді потрібно сходити до церкви
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Динамо – Ворскла: Максимов переграє Михайличенка, VAR не знадобився попри скасування гола, герої зборів тягнутьУкраїна — 22 лют 10007
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Петряк оформив перший хет-трик у кар'єрі – відео феєричної гри українця, який продовжує переслідувати РеброваСвіт — 22 лют 12573
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Лестер – Манчестер Сіті: стартові склади та онлайн-трансляція центрального матчу туру – Зінченко поза заявкоюАнглія — 22 лют 913
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Динамо – Ворскла: онлайн-трансляція драматичного матчу УПЛ – як це булоУкраїна — 22 лют 4476