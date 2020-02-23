Тотальное уничтожение "кнаппен" в видеообзоре матча Шальке – РБ Лейпциг – 0:5

Украина — 22 фев 1792
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Динамо – Ворскла: Максимов переигрывает Михайличенко, VAR не понадобился несмотря на отмену гола, герои сборов тянут
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Динамо – Ворскла: онлайн-трансляция драматичного матча УПЛ – как это былоУкраина — 22 фев 1394
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Мариуполь и Заря возобновили УПЛ победой команды Скрипника – гол дебютанта, ассист и шедевр динамовцевУкраина — 22 фев 583
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Барселона может провести досрочные выборы президентаИспания — 21 фев 350
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Моурінью повертається на Стемфорд Брідж, шанс для реабілітації Зінченка, битва за ЛЧ у Прімері – топ-матчі євровікендуМир — 21 фев 1807