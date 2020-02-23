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Тотальное уничтожение "кнаппен" в видеообзоре матча Шальке – РБ Лейпциг – 0:5

07:30 81 Читати українською
Тотальное уничтожение "кнаппен" в видеообзоре матча Шальке – РБ Лейпциг – 0:5
Радость Тимо Вернера / Твиттер РБ Лейпциг

РБ Лейпциг унизил Шальке (5:0) в центральном матче 23 тура Бундеслиги. Смотрите видео голов и главных моментов встречи.

 
Марсель Забитцер 1’
Тимо Вернер 61’
Марсель Хальстенберг 68’
Анхелиньо 81’
Эмиль Форсберг 89’
1’ Марсель Забитцер
61’ Тимо Вернер
68’ Марсель Хальстенберг
81’ Анхелиньо
89’ Эмиль Форсберг

Команда Нагельсманна шокировала соперника дальним выстрелом Забитцера уже на первой минуте. РБ Лейпциг уменьшил скорости, но после перерыва от обороны Шальке осталось мокрое место.

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Вернер и Хальстенберг оформили разгром в середине второго тайма, под занавес встречи все выглядело совсем неприлично для "кнаппен". Анхелиньо отличился дебютным голом за "быков", позже экс-конкурента Зинченко поддержал Форсберг – 5:0.

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