Тотальное уничтожение "кнаппен" в видеообзоре матча Шальке – РБ Лейпциг – 0:5

РБ Лейпциг унизил Шальке (5:0) в центральном матче 23 тура Бундеслиги. Смотрите видео голов и главных моментов встречи.

Команда Нагельсманна шокировала соперника дальним выстрелом Забитцера уже на первой минуте. РБ Лейпциг уменьшил скорости, но после перерыва от обороны Шальке осталось мокрое место.

РБ Лейпциг уничтожил Шальке, Боруссия Д одолела Вердер, Кельн разгромил Герту: 23-й тур Бундеслиги, суббота

Вернер и Хальстенберг оформили разгром в середине второго тайма, под занавес встречи все выглядело совсем неприлично для "кнаппен". Анхелиньо отличился дебютным голом за "быков", позже экс-конкурента Зинченко поддержал Форсберг – 5:0.