Борусія Д здолала Вердер, Кельн знищив Герту, Борусія М втратила перемогу над Хоффенхаймом: 23-й тур Бундесліги, субота

У 23-му турі у чемпіонаті Німеччини відбулось кілька поєдинків. Рахунок та звіт про матчі читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Німеччини 2019/20, 23-й тур

Борусія М – Хоффенхайм – 1:1

Гол: Гінтер, 11 – Рібейро, 90+2

Нереалізований пенальті: Плеа, 74 (Борусія М)

Вердер – Борусія Д. – 0:2

Голи: Загаду, 52, Холанд, 66

Герта – Кельн – 0:5

Голи: Кордоба, 4, 22, Ярстейн, 37 (аг.), Кайнц, 62, Ут, 69

Фрайбург – Фортуна – 0:2

Голи: Хофман, 37, Томмі, 61

Шальке – РБ Лейпциг – матч розпочнеться о 19:30

Баварія на останніх хвилинах вирвала перемогу над Падерборном у матчі з п'ятьма голами

Менхенгладбаська Борусія у разі успіху з Хоффенхаймом могла зрівнятись за очками зі своїми тезками з Дортмунда. Господарі вирішили не відкладати на потім і забили на початку матчу: після розіграшу кутового м’яч заплутався у ногах захисників і Матіас Гінтер виявився найспритнішим на добиванні. Під кінець матчу антигероєм зустрічі став Алассан Плеа: спочатку він нереалізував пенальті, а згодом його гол відмінив арбітр. А вже у доданий час Хоффенхайм зусиллями Лукаса Рібейро зрівняв, чим шокував господарів, які вже не знайши ні сил, ні часу, аби вирвати перемогу.

Передостанній Вердер мужньо протримався увесь перший тайм, однак на початку другого таки пропустив: Дан-Аксель Загаду потужним ударом замкнув навіс з кутового. А згодом черговим шедевром відзначився новезький форвард Ерлінг Холанд, замкнувши вдотик передачу Ашрафа Хакімі.

Сусіди по турнірній таблиці – Герта та Кельн – влаштували справжній триллер. Ще до перерви "козли" тричі засмутили господарів: дубль Джона Кордоби доповнив влучним автоголом Руне Ярстейн. Після відпочинку знущання продовжились. Спочатку Флоріан Кайнц прошив голкіпера ударом з меж штрафного майданчика, а згодом Марк Ут зі штрафного майстерно поцілив у дев’ятку.

Фортуна, яка плентається у хвості турнірної таблиці, несподівано забила у ворота Фрайбурга під кінець першого тайму: після розіграшу штрафного на лівому фланзі Андре Хофман отримав передачу від партнера і легко переграв голкіпера. По перерві Ерік Томмі на швидкості випередив захисників і перекинув м’яч через голкіпера, встановивши остаточний рахунок у матчі.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ НІМЕЧЧИНИ