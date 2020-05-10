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Торіно зацікавився іменитим екс-наставником Мілана

18:25 328 Читать на русском
Торіно зацікавився іменитим екс-наставником Мілана
Марко Джампаоло та Массіміліано Аллегрі / Фото MilanLive.it

Міланський клуб перебуває в пошуках нового тренера..

Торіно хоче запросити на посаду керманича італійського клубу Марко Джампаоло, повідомляє Tuttosport.

Мілан підтвердив, що кілька гравців команди здали позитивний тест на коронавірус

Нагадаємо, протягом 2016-2019 років фахівець очолював Самдорію. Останнім місцем роботи 52-річного італійського фахівця був Мілан, з якого його звільнили після провального старту сезону 2019/20.

Після 26-ти турів Серії А Торіно розташувалось на15-й сходинці турнірної таблиці Серії А.

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Теги
Італія Марко Джампаоло Марко Джампаоло Мілан Мілан Торіно Торіно
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