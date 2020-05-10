toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Италия
КОРОНАВИРУС ДИНАМО КИЕВ ШАХТЕР ГЕРМАНИЯ ОГНЕН ВУКОЕВИЧ

Торино заинтересовался именитым экс-наставником Милана

18:32 23 Читати українською
Торино заинтересовался именитым экс-наставником Милана
Марко Джампаоло и Массимилиано Аллегри / Фото MilanLive.it

Миланский клуб находится в поисках нового тренера ..

Торино хочет пригласить на пост тренера итальянского клуба Марко Джампаоло, сообщает Tuttosport.

Милан подтвердил, что несколько игроков команды сдали положительный тест на коронавирус

Напомним, в течении 2016-2019 годов специалист возглавлял Самдория. Последним местом работы итальянского специалиста был Милан, с которого его уволили после провального старта сезона 2019/20.

После 26-ти туров Серии А Торино расположился на 15-й строчке турнирной таблицы Серии А.

Украинец феерит игрой за Ювентус, работает с Роналду, но выбирает другую сборную – Украина рискует потерять талант

blog_ava
Турецкий футболист задушил собственного сына, который заболел коронавирусом – убийце грозит пожизненное заключение
11:00
407
Теги
Италия Марко Джампаоло Марко Джампаоло Милан Милан Торино Торино
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
4
час
:
16
мин
Сельта
23:55
Атлетико
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук