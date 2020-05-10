Торино заинтересовался именитым экс-наставником Милана

Миланский клуб находится в поисках нового тренера ..

Торино хочет пригласить на пост тренера итальянского клуба Марко Джампаоло, сообщает Tuttosport.

Милан подтвердил, что несколько игроков команды сдали положительный тест на коронавирус

Напомним, в течении 2016-2019 годов специалист возглавлял Самдория. Последним местом работы итальянского специалиста был Милан, с которого его уволили после провального старта сезона 2019/20.

После 26-ти туров Серии А Торино расположился на 15-й строчке турнирной таблицы Серии А.

Украинец феерит игрой за Ювентус, работает с Роналду, но выбирает другую сборную – Украина рискует потерять талант