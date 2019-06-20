Торіно повернув Боніфаці за 11 мільйонів євро – ще вчора "бики" продали гравця за 10

Туринці керуються особливою логікою у веденні своїх трансферних справ.

Торіно оголосив про повернення захисника Кевіна Боніфаці на своєму офіційному сайті.

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23-річний бек минулий сезон провів в оренді за СПАЛ, який лише вчора викупив гравця за 10 мільйонів євро. Втім, сьогодні туринський клуб скористався правом зворотнього викупу і повернув Боніфаці в свій склад. За інформацією Toro News, сума угоди склала 11 мільйонів євро.

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У сезоні 2018/19 Боніфаці відзначився двома голами і одним асистом у 27-и матчах за СПАЛ.