Торино вернул Бонифаци за 11 миллионов евро – еще вчера "быки" продали игрока за 10

Туринцы руководствуются особой логикой в ведении своих трансферных дел.

Торино объявил о возвращении защитника Кевина Бонифаци на своем официальном сайте.

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23-летний бек прошлый сезон провел в аренде за СПАЛ, который только вчера выкупил игрока за 10 миллионов евро. Впрочем, сегодня туринский клуб воспользовался правом обратного выкупа и вернул Бонифаци в свой состав. По информации Toro News, сумма сделки составила 11 миллионов евро.

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В сезоне 2018/19 Бонифаци отметился двумя голами и одним ассистом в 27-и матчах за СПАЛ.