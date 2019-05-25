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Де Россі може завершити професіональну кар'єру через відданість Ромі

14:18 218 Читать на русском
Де Россі може завершити професіональну кар'єру через відданість Ромі
Даніеле Де Россі / Соцмережі

Півзахисник Роми Даніеле Де Россі може вже не зіграти на професіональному рівні.

Раніше стало офіційно відомо, що легендарний хавбек Роми Даніеле Де Россі покине команду після завершення сезону, щоправда, 35-річний футболіст не мав наміру завершувати виступи на професіональному рівні.

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Де Россі отримав кілька варіантів продовження своєї кар'єри, але не хоче захищати кольори будь-якої команди, окрім Роми, тому може покинути футбол, повідомляє Corriere dello Sport.

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Нагадаємо, Де Россі є вихованцем римського клубу, у структурі якого перебуває вже 19 років. За цей час хавбек провів за "вовків" 615 матчів, у яких забив 63 голи та віддав 54 результативні передачі. Завтрашній поєдинок останнього туру Серії А проти Парми стане для Де Россі останнім у футболці рідного клубу.

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Теги
Італія Рома Рома Даніеле Де Россі Даніеле Де Россі
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