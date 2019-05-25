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Лаціо знайшов заміну Сімоне Індзагі на посаду головного тренера

25 травня 20:26 345 Читать на русском
Лаціо знайшов заміну Сімоне Індзагі на посаду головного тренера
Фабіо Ліверані / Guardian

Лаціо визначився з головним претендентом на посаду головного тренера у випадку, якщо Сімоне Індзагі вирішить покинути команду.

Якщо Сімоне Індзагі все-таки вирішить покинути Лаціо, його має замінити тренер Лечче Фабіо Ліверані, з яким уже провів переговори спортивний директор "орлів" Іглі Таре, передає Calciomercato.

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Додамо, що свого часу Ліверані виступав за Лаціо на позиції центрального півзахисника з 2001 по 2006 роки (126 матчів, 6 голів в Серії А).

Ставши тренером, 43-річний Фабіо очолював Дженоа, Лейтон Орієнт, Тернану і Лечче, який вивів за підсумками нинішнього сезону в Серію А.

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Італія Лаціо Лаціо Сімоне Індзагі Сімоне Індзагі
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