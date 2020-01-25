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Торіно – Аталанта: стартові склади на матч Серії А – Маліновський залишився в запасі

21:14 220 Читать на русском
Торіно – Аталанта: стартові склади на матч Серії А – Маліновський залишився в запасі
Руслан Маліновський / Atalanta

Руслан Маліновський з Аталантою поїхав у гості до Торіно в рамках 21 туру Серії А. Тренери визначилися зі стартовими складами команд.

 
Йосіп Ілічіч 17’
Робін Госенс 29’
Дуван Сапата 45+1’
Йосіп Ілічіч 53’
Йосіп Ілічіч 54’
17’ Йосіп Ілічіч
29’ Робін Госенс
45+1’ Дуван Сапата
53’ Йосіп Ілічіч
54’ Йосіп Ілічіч

Поєдинок Торіно – Аталанта розпочнеться о 21:45 за київським часом. Аталанта посідає п'яте місце в чемпіонаті, а Торіно – 9-те. Бергамаски в попередньому турі сенсаційно влетіли СПАЛу, перервавши серію чудових результатів.

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Стартові склади

Торіно: Сірігу – Іццо, Нкулу, Джіджі – Де Сільвестрі, Лукіч, Мейте, Лаксальт – Верді, Беренгер – Белотті.

Запасні: Адопо, Бремер, Мілліко, Росаті, Лянко, Сінго, Уйкані, Фальке, Едера.

Аталанта: Голліні – Толої, Паломіно, Джімсіті – Хатебур, де Рон, Фройлер, Гозенс – Гомес – Ілічіч, Сапата.

Запасні: Россі, Спортьєлло, Да Ріва, Кальдара, Маліновський, Мурієль, Околі, Пашаліч, Пікколі.

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Українці за кордоном Італія Торіно - Аталанта Аталанта Аталанта Торіно Торіно Руслан Маліновський Руслан Маліновський
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