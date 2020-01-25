Торіно – Аталанта: стартові склади на матч Серії А – Маліновський залишився в запасі

Руслан Маліновський з Аталантою поїхав у гості до Торіно в рамках 21 туру Серії А. Тренери визначилися зі стартовими складами команд.
Поєдинок Торіно – Аталанта розпочнеться о 21:45 за київським часом. Аталанта посідає п'яте місце в чемпіонаті, а Торіно – 9-те. Бергамаски в попередньому турі сенсаційно влетіли СПАЛу, перервавши серію чудових результатів.
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Стартові склади
Торіно: Сірігу – Іццо, Нкулу, Джіджі – Де Сільвестрі, Лукіч, Мейте, Лаксальт – Верді, Беренгер – Белотті.
Запасні: Адопо, Бремер, Мілліко, Росаті, Лянко, Сінго, Уйкані, Фальке, Едера.
Аталанта: Голліні – Толої, Паломіно, Джімсіті – Хатебур, де Рон, Фройлер, Гозенс – Гомес – Ілічіч, Сапата.
Запасні: Россі, Спортьєлло, Да Ріва, Кальдара, Маліновський, Мурієль, Околі, Пашаліч, Пікколі.