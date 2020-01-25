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Торино – Аталанта: стартовые составы на матч Серии А – Малиновский остался в запасе

21:17 193 Читати українською
Торино – Аталанта: стартовые составы на матч Серии А – Малиновский остался в запасе
Руслан Малиновский / Atalanta

Руслан Малиновский с Аталантой поехал в гости к Торино в рамках 21 тура Серии А. Тренеры определились со стартовыми составами команд.

 
Йосип Иличич 17’
Робин Госенс 29’
Дуван Сапата 45+1’
Берат Джимшити 53’
Йосип Иличич 54’
17’ Йосип Иличич
29’ Робин Госенс
45+1’ Дуван Сапата
53’ Берат Джимшити
54’ Йосип Иличич

Поединок Торино – Аталанта начнется в 21:45 по киевскому времени. Аталанта занимает пятое место в чемпионате, а Торино – 9-е. Бергамаски в предыдущем туре сенсационно влетели СПАЛу, прервав серию отличных результатов.

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Стартовые составы

Торино: Сиригу – Иццо, Нкулу, Джиджи – Де Сильвестри, Лукич, Мейте, Лаксальт – Верди, Беренгер – Белотти.

Запасные: Адопо, Бремер, Миллико, Росати, Лянко, Синго, Уйкани, Фальке, Эдера.

Аталанта: Голлини – Толои, Паломино, Джимсити – Хатебур, де Рон, Фройлер, Гозенс – Гомес – Иличич, Сапата.

Запасные: Росси, Спортьелло, Да Рива, Кальдара, Малиновский, Муриель, Околи, Пашалич, Пикколи.

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