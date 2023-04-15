Румунський суддя Іштван Ковач не матиме відряджень на єврокубки до завершення кампанії 2022/23.

Ковач розчарував суддівський корпус УЄФА і до кінця сезону не працюватиме на матчах Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Ліги конференцій, повідомляє журналіст Лука Черкіоне.

Мілан – Наполі – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Румунський рефері погано відсудив чвертьфінал ЛЧ між Міланом і Наполі. Обидві команди мали претензії. Особливо обурювалися наставник Наполі Лучано Спаллетті та капітан Мілана Давіде Калабрія.

Ковач не дав жовтої картки Леау, який навмисно розбив кутовий прапорець, але показав критичний "гірчичник" Кіму за нерви (кореєць через це пропустить матч-відповідь). А ще вилучив за дві жовті Замбо-Ангісса та не дав пенальті для Мілана.

Нагадаємо, що Мілан переміг Наполі в першому матчі та зробив крок до півфіналу Ліги чемпіонів. Матч-відповідь відбудеться у вівторок, 18 квітня.

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