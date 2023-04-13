Мілан вистояв перші 25 хвилин, коли Наполі влаштував облогу воріт Майка Меньяна, і це було найголовніше – господарі розуміли, що команда Лучано Спаллетті не зможе діяти у високому темпі всю гру. Щойно сили гостей почали вичерпуватися, "россонері" почали контратакувати.

Мілан знову переграв Наполі – Діас повторив свою магію та наблизив "россонері" до півфіналу Ліги чемпіонів

Перша спроба вийшла небезпечною, але не успішною – Рафаел Леау пробив поруч зі штангою. А ось друга контратака Мілана призвела до єдиного в матчі голу. Його автор – Ісмаель Беннасер – став четвертим африканським гравцем в історії Мілана, якому вдалося забити в Лізі чемпіонів. Він потрапив в одну компанію з Джорджем Веа, Кевіном-Прінсом Боатенгом і Саллі Мунтарі.

Якби ще Сімон К'яер пробив не в поперечину, а в площину воріт, Мілан і зовсім міг їхати на матч-відповідь до Неаполя з чудовим гандикапом!