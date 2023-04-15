Румынский судья Иштван Ковач не будет иметь командировок на еврокубки до завершения кампании 2022/23.

Ковач разочаровал судейский корпус УЕФА и до конца сезона не будет работать на матчах Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций, сообщает журналист Лука Черкионе.

Милан – Наполи – 1:0 – видео гола и обзор матча

Румынский рефери плохо отсудил четвертьфинал ЛЧ между Миланом и Наполи. Обе команды имели претензии. Особенно возмущались наставник Наполи Лучано Спаллетти и капитан Милана Давиде Калабрия.

Ковач не дал желтой карточки Леау, который намеренно разбил угловой флажок, но показал критический "горчичник" Киму за нервы (кореец из-за этого пропустит ответный матч). А еще удалил за две желтые Замбо-Ангисса и не дал пенальти для Милана.

Напомним, что Милан победил Наполи в первом матче и сделал шаг к полуфиналу Лиги чемпионов. Ответный матч состоится во вторник, 18 апреля.

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