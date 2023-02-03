Челсі влаштував справжнє божевілля під час зимового трансферного вікна. "Сині" витратили на придбання нових гравців більше, ніж усі інші 9 учасників рейтингу Топ-10.

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Лихоманка для Мудрика, Забарний має пригадати 2020-й, топ-3 Циганкова, поки Іспанія спить – АПЛ порвала зимовий ринок