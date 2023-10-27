Хавбек сборной Италии Сандро Тонали, возможно, еще не сыграл последний матч перед дисквалификацией.

Тонали получил бан на 10 месяцев из-за скандала со ставками, однако решение еще не вступило в силу, сообщает Sky Sports. Итальянские власти должны ратифицировать дисквалификацию и сообщить об этом Ньюкаслу.

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Футболист остается в подвешенном состоянии и готовится к матчу с Вулверхэмптоном, который состоится в субботу. Главный тренер планирует включить Сандро в заявку на матч.

"Мы не получили никакого официального подтверждения от итальянских властей. Есть высокая вероятность, что Тонали сможет сыграть завтра. Перед баном должны быть улажены некоторые детали. Посмотрим", – сказал Эдди Хау.