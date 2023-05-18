Чемпіонат України U-19, 27-й тур

Шахтар U-19 – Верес U-19 – 4:0

Голи: Тоіров, 10, Демченко, 65, Сметана, 74, Протасевич, 80 (аг.)

Тоіров забив дебютний гол за Шахтар – відеоогляд розгрому в чемпіонаті U-19

У черговому турі чемпіонату юнацьких команд Шахтар на своєму полі декласував Верес. Рівняни отримали у свої ворота чотири сухих м'яч, один з яких забили собі самі. Особливої уваги заслуговує перший м'яч "гірників", який реалізував таджицький легіонер Хусрав Тоіров. 18-річний вінгер з гострого кута закрутив сферу під дальню штангу повз голкіпера.

До слова, цей гол став для Тоірова другим поспіль у футболці Шахтаря – у минулому турі він відзначився у воротах Інгульця. Зазначимо, що гравець вже встиг дебютувати в УПЛ, зігравши три хвилини у поєдинку проти Львова.

Нагадаємо, Шахтар U-19 після 27-ми турів йде у турнірній таблиці третім, набравши 62 очки. Від Динамо і Руха, які свої матчі ще не зіграли, "гірники" відстають на 3 і 8 пунктів відповідно.

УПЛ не стала цікавішою через рівність Шахтаря, СК Дніпро-1 та Зорі – не кожна чемпіонська інтрига рятує інтерес