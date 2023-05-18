Чемпионат Украины U-19, 27-й тур

Шахтер U-19 – Верес U-19 – 4:0

Голы: Тоиров, 10, Демченко, 65, Сметана, 74, Протасевич, 80 (аг.)

Тоиров забил дебютный гол за Шахтер – видеообзор разгрома в чемпионате U-19

В очередном туре чемпионата юношеских команд Шахтер на своем поле деклассировал Верес. Ровенчане получили в свои ворота четыре сухих мяча, один из которых забили себе сами. Особого внимания заслуживает первый мяч "горняков", который реализовал таджикский легионер Хусрав Тоиров. 18-летний вингер с острого угла закрутил сферу под дальнюю штангу мимо голкипера.

К слову, этот гол стал для Тоирова вторым подряд в футболке Шахтера – в прошлом туре он отличился в воротах Ингульца. Отметим, что игрок уже успел дебютировать в УПЛ, сыграв три минуты в поединке против Львова.

Напомним, Шахтер U-19 после 27-ми туров идет в турнирной таблице третьим, набрав 62 очка. От Динамо и Руха, которые свои матчи еще не сыграли, "горняки" отстают на 3 и 8 пунктов соответственно.

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