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Тодибо признался, что к Месси было особое отношение на тренировках Барселоны

17:07 112 Читати українською
Тодибо признался, что к Месси было особое отношение на тренировках Барселоны
Жан-Клер Тодибо / Getty Images

Защитник Шальке Жан-Клер Тодибо, который принадлежит Барселоне, рассказал об особых мерах безопасности для Лионеля Месси во время тренировок каталонцев.

"Мы все знали, что он не должен получить травму на тренировке.

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Месси очень тщательно защищался на тренировках команды. Я многому научился у Месси и даже несколько раз справлялся с ним, но я был осторожен, чтобы не навредить ему", – рассказал Тодибо в комментарии Bild.

Напомним, француз перешел из Тулузы в Барселону в январе 2019 года, однако не смог закрепиться в составе каталонского гранда. Недавно Шальке арендовал молодого центрбека до конца сезона 2019/20.

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Испания Жан-Клер Тодибо Жан-Клер Тодибо Лионель Месси Лионель Месси Шальке Шальке Барселона Барселона
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