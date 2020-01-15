Тодібо став гравцем Шальке

Шальке з Гельзенкірхена оформив перехід із іспанської Барселони оборонця Жана-Клера Тодібо.

Молодий француз гратиме за "кобальтових" на правах оренди, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Тодібо проведе за Шальке мінімум другу частину сезону 2019/20. Вартість орендної угоди – 1,5 млн євро. Окрім того, гельзенкірхенці отримали право викупу центрбека за 25 млн євро плюс 5 млн бонусами. Якщо Шальке скористається опцією викупу, то Барселона матиме можливість повернути Тодібо за 50+10 млн у євровалюті.

У нинішньому сезоні французький оборонець провів за Барселону лише 3 матчі в усіх турнірах.

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