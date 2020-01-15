Тодибо стал игроком Шальке

Шальке из Гельзенкирхена оформил переход из испанской Барселоны защитника Жан-Клера Тодибо.

Молодой француз будет играть за "кобальтовых" на правах аренды, сообщает официальный сайт клуба.

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Тодибо проведет за Шальке минимум вторую часть сезона 2019/20. Стоимость арендной сделки – 1,5 млн евро. Кроме того, гельзенкирхенцы получили право выкупа центрбека за 25 млн евро плюс 5 млн в качестве бонусов. Если Шальке воспользуется опцией выкупа, то Барселона будет иметь возможность вернуть Тодибо за 50+10 млн в евровалюте.

В нынешнем сезоне французский защитник провел за Барселону только 3 матча во всех турнирах.

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