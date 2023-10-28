"Премій за нічиї ми наразі не отримуємо. Домовилися із президентом, якщо команда досягне поставлених на сезон завдань, то наприкінці сезону отримаємо гроші за усі нічиї.

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Чи взагалі доцільно платити премії гравцям за нічиї? На мій погляд, тут усе залежить від того, за які місця бореться клуб. Якщо в нашому випадку – то у нас кожний заліковий бал на вагу золота й у кінці цей бал чи два можуть стати вирішальними, як, наприклад, минулого сезону.

Тому вважаю, що у Вересі наразі мають бути премії не тільки за перемоги, але й за кожну нічию також. Якщо ж клуб бореться за єврокубки та призові місця, то вважаю доцільним преміювати лише за виїзні нічиї", – сказав Блізніченко в інтерв'ю Українському футболу.

Нагадаємо, після 11-ти турів Верес у турнірній таблиці УПЛ йде на передостанньому місці, набравши 6 очок, і має гру в запасі.

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